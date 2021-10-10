Кобзев о четвертой волне пандемии: Без ограничительных мероприятий не обойтись

Глава Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал информацию о четвертой волне пандемии коронавируса и рассказал о подготовке к этому этапу эпидемии. Информация опубликована на странице губернатора в соцсетях.

«По прогнозам специалистов, она продлится от 6 до 10 недель. К сожалению, без дополнительных ограничительных мероприятий не обойтись. Хочу, чтобы жители это понимали», – отметил Кобзев.

Он также добавил, что планомерно в области увеличивается коечный фонд для пациентов с COVID-19, в настоящее время нехватки мест не наблюдается, развернуто 3968 коек в 48 медицинских организациях. Среди них 286 – реанимационные. Скорая помощь работает в штатном режиме.