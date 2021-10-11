90% покупателей фермерских продуктов выбирают глазами - Россельхозбанк

Россельхозбанк готов всячески поддерживать фермеров при организации сбыта продукции через маркетплейс Свое Родное, в том числе при необходимости помогать в оформлении онлайн-витрины. Согласно оценкам банка 9 из 10 покупок фермерских продуктов совершаются на основе первого визуального контакта, поэтому качественное представление товара определяет успех его продажи.

«Мы хотим сделать платформу Свое Родное максимально удобной для продавцов и покупателей. Полноценное проникновение цифровых технологий во многие регионы только начинается, поэтому мы охотно делимся своей экспертизой с небольшими фермерами, которые делают первые шаги в онлайн-торговле. Вплоть до фотографирования продуктов и правильного позиционирования себя среди конкурентов. При этом мы не забываем и про покупателей, постоянно совершенствуя сервис и предлагая самые выгодные условия доставки, в том числе, благодаря встроенной возможности совместной закупки», рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка, Елена Батурова в своем выступлении на круглом столе «Шаг в будущее: Онлайн-агрегаторы фермерских продуктов» в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Банк обеспечивает фермерские хозяйства клиентской базой не только среди онлайн-покупателей, но и среди корпоративных партнеров банка, которые в рамках программы «Вкусная пятница» могут приглашать в свои офисы фермеров для дегустации и реализации их продукции. Такой формат очень выгоден клиентам платформы Свое Родное. За один день зачастую им удается сделать оборот сопоставимый с месячным.