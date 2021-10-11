Нейросети и роботы повысят урожайность теплиц и садов на 20-30% - Россельхозбанк

Россия сможет занять одно из ведущих мест на мировом рынке IT в тепличном овощеводстве и садоводстве за счёт объединения усилий крупного бизнеса и научно-исследовательских институтов. Об этом на выставке «Золотая осень» заявил исполнительный директор Управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Антон Тихонов.

По оценке РСХБ, тепличное овощеводство исторически выступает главным драйвером внедрения IT во всём сельском хозяйстве. Потребность цифровых решений в теплицах обусловлена большим количеством технических систем и устройств, контролирующих микроклимат и требующих автоматизации и интеграции в единую систему управления.

IT всё больше требуется и в садоводстве из-за внедрения систем управления поливом и питанием растений.

В обеих подотраслях есть спрос на системы автоматического мониторинга за состоянием растений на больших площадях и точного прогнозирования урожайности.

Предлагаемое Россельхозбанком решение – применение робототехнических платформ, оснащенных искусственным интеллектом.

«Тепличное овощеводство и садоводство стоят на пороге внедрения робототехнических систем с машинным зрением. Искусственный интеллект позволит на 20-30% увеличить урожайность, повысить точность прогнозировапния урожая до 90%. Именно внедрение таких систем станет определять конкурентоспособность бизнеса в недалеком будущем. Имеющиеся решения недостаточны, поэтому Россия имеет шанс занять достойное место на рынке искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Для этого нужна консолидация усилий участников рынка и науки, в том числе в обучении нейросетей на основе больших данных. Потенциал для этого у России есть», – сказал Антон Тихонов.

К началу сентября Россельхозбанк оказал поддержку в реализации 153 инвестиционных проектов по строительству и модернизации теплиц с общим объемом финансирования 225 млрд рублей с плановой совокупной мощностью 855 тыс. тонн овощной продукции в год.