Иркутск вошел в топ-5 российских городов по спросу на съемное жильё

Иркутск занимает пятое место в топ-10 российских городов с самым высоким спросом на съемное жильё. Возможность аренды квартиры здесь рассматривают 10% семей. Таковы результаты исследования СберСтрахование.

Спрос на аренду квартир в России за последние два года вырос почти вдвое, выяснила компания: каждая двенадцатая семья сегодня рассматривает возможность арендовать жилье для себя или близких. При этом сдаёт жильё или знает людей, которые этим занимаются, каждый шестой россиянин.

Опрос, проведённый в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек, показал, что 7,7% семей сейчас рассматривают возможность арендовать квартиру для себя или своих близких. Это на 83% больше, чем в 2019 году: тогда вопрос был актуален для 4,2% опрошенных.

В основном россияне ориентируются на однокомнатные квартиры: на них сейчас приходится 74% спроса на аренду. При этом площадь желаемой квартиры в среднем составляет 45 кв. м, а в Москве — 51 кв. м. В то же время средняя стоимость жилья, которую россияне считают приемлемой для себя, составляет 16,3 тыс. рублей в месяц по стране в целом. В Иркутске средняя цена аренды составляет 12,5 тыс. рублей в месяц.

В основном жильё хотят снять для того, чтобы жить поближе к работе (так ответили 43% респондентов), вместо отелей во время путешествий (18%), начала самостоятельной жизни без родителей (13%), улучшения жилищных условий (12%) или из-за учёбы в другом городе (8%).

При выборе квартиры для подавляющего числа россиян (72%) определяющим фактором является приемлемая цена, для 14% — транспортная доступность.