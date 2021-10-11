Цены на жилье стабилизируются к 2022 году – Минстрой

К середине 2022-го баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в столицах крупных городов придет к равновесию, заявил «Известиям» глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

По его словам, стабилизации цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов. Лимит покупательной способности исчерпывается, поэтому постепенно квадратные метры действительно перестанут дорожать, считают эксперты рынка.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021-го. Как считают эксперты, скачок связан с превышением спроса над предложением. Интерес покупателей подняли специальные кредитные условия и расширение программы материнского капитала. Льготная ипотека на новостройки под 6,5% была запущена в середине апреля 2020 года в качестве антикризисной меры.

С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа установили на уровне 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах – 6 млн.