​​​​​​​Волатильность в мире остается высокой

Глобальная волатильность на первой октябрьской неделе не стала меньше, но инвесторы, похоже, начали понимать, что происходит вокруг.

Политики США почти решили вопрос с «потолком» госдолга. По крайней мере, республиканцы заверили, что не будут чинить препятствий к достижению соглашения.

Резервный банк Новой Зеландии впервые за семь лет повысил процентную ставку, доведя ее до 0,50% годовых с предыдущей ступени в 0,25% годовых. Есть мнение, что вспышки коронавируса в Новой Зеландии могут свести на нет весь оптимизм регулятора, но пока эти риски лежат в теоретической плоскости.

Курс турецкой лиры обновил очередные минимумы — рынок нервничает из-за слухов о том, что президент Эрдоган снова недоволен деятельностью главы Центробанка. За два с половиной года в ЦБ поменялись уже три руководителя, сейчас работает четвертый. Эрдоган очень легко снимет и назначает монетарных политиков, поэтому у лиры точно есть основания реагировать падением.

Биткоин на этой неделе бурно рос на фоне колебаний в доходностях гособлигаций США и общего оптимистичного взгляда на рынок криптовалют. Может быть, драйвером стали новости о том, что фонд Сороса торгует и криптовалютой тоже. Как бы то ни было, в минувшую среду курс BTC взлетал сразу на 10%, начав и октябрь, и квартал на позитивной ноте. За неделю стоимость флагманской криптовалюты выросла на 35%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»