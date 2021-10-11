Золото и серебро оказались в «боковике»

Золото на этой неделе снизилось в цене на 0,2%, хотя пятница по волатильности превзошла все остальные дни недели. Тройская унция продолжает балансировать около $1760, и здесь есть несколько проблем.

Первая и основная — это сильный доллар, золото стандартно движется в противоположном от него направлении. Американская валюта нащупала сильнейшую поддержку со стороны ралли в доходностях американских гособлигаций. Рынок был энергичен: все ждали новостей по сектору занятости США за сентябрь, на которые в дальнейшем могла бы опереться Федеральная резервная система США в процессах сужения стимулирования экономики. Это мешало золоту восстанавливаться в цене.

Вторая проблема, как ни странно, в спросе на безопасные активы. Ситуация на американских рынках капитала оказалась неоднородной, инвесторам в любой момент могло потребоваться золото в качестве инструмента хеджирования рисков.

В комплексе, все это и держало золото у средних уровней, ни вперед, ни назад. Краткосрочно, тенденция останется в силе, вероятный диапазон колебаний — $1750-1775.

Серебро провело неделю в «боковике» $22,28-22,88 за унцию. Пока нет значимых данных по промышленному производству со стороны глобальных экономик, серебру сложно найти повод активно двигаться. Техническая картина торгов пока позволяет оставаться внутри рамок бокового канала.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»