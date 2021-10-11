Резиденцию Деда Мороза планируют открыть в Иркутской области

Она будет расположена в Слюдянском районе, рассказали SIA.RU в администрации региона.

В Слюдянском районе губернатор области Игорь Кобзев посетил парк «Железнодорожник», расположенный на берегу Байкала. В 2020 году Слюдянское муниципальное образование принимало участие во Всероссийском конкурсе малых городов с проектом благоустройства парка «Байкальская сокровищница», который вышел в финал.

Проектом предусмотрены аллеи, дорожки, детская и спортивные площадки, игровые и спортивные комплексы, озеленение, освещение. Комплексное благоустройство общественной территории будет выполняться поэтапно в течение трех лет путем привлечения средств из разных источников. Общая стоимость составляет 25 млн рублей.

Губернатор также ознакомился с проектом по созданию семейного эколого-просветительского парка «Сказки Байкала» с круглогодичной резиденцией байкальского Деда Мороза. Он включает дом-музей зимнего волшебника, парк эндемиков южного Прибайкалья, глэмпинги, территорию развлечений, мастерские по изготовлению сувенирной продукции. Глава региона идею поддержал и поручил проработать вопрос ее реализации.