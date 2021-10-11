Новое оборудование устанавливают в Слюдянской районной больнице

До 15 октября учреждение оборудуют томографом, до 1 ноября – маммографом. Об этом губернатор области Игорь Кобзев заявил во время посещения медицинского учреждения в рамках рабочей поездки по территории.

Как сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков, Слюдянская больница в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения получает обширный пул оборудования: компьютерный томограф на 32 среза, цифровой маммограф, две палатные рентгеновские установки, наркозные аппараты, операционные столы, набор для эндоскопических исследований.

Напомним, в 2020 году на капитальный ремонт Слюдянской районной больницы из бюджета Иркутской области было выделено 7,9 млн рублей. На эти средства заменили оконные блоки в инфекционном отделении, лечебном корпусе и поликлинике в Байкальске. Кроме того, в апреле 2020 года был открыт фельдшерско-акушерский пункт модульной конструкции в поселке Солзан Слюдянского района, который приобрели за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.