Средний чек россиян сократился в конце сентября

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 27 сентября по 3 октября 2021 года средний чек россиянина составил 628 рублей: на 3,4% (22 рубля) ниже, чем на прошлой неделе, и на 12,1% (68 рублей) выше, чем за этот же период в 2020 году.