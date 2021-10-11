Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 27 сентября по 3 октября 2021 года средний чек россиянина составил 628 рублей: на 3,4% (22 рубля) ниже, чем на прошлой неделе, и на 12,1% (68 рублей) выше, чем за этот же период в 2020 году.
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Новости
Средний чек россиян сократился в конце сентября
Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 27 сентября по 3 октября 2021 года средний чек россиянина составил 628 рублей: на 3,4% (22 рубля) ниже, чем на прошлой неделе, и на 12,1% (68 рублей) выше, чем за этот же период в 2020 году.
/ Сибирское Информационное Агентство /
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