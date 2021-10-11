В Иркутской области вводят ограничения из-за роста случаев COVID-19

Так, с 23 октября запретят проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений.

Соответствующие изменения в указ от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» подписал губернатор Игорь Кобзев.

Решение об ужесточении ограничительных мер принято на основании рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области, заседание которой состоялось 8 октября.Ранее глава региона, комментируя четвертую волну пандемии, предупреждал, что без ограничительных мероприятий не обойтись.

По данным на 11 октября, за последние сутки в регионе 392 человека заболели коронавирусом , всего с начала пандемии – 113,6 тыс. Число госпитализированных в медучреждения выросло 3 466 человек.