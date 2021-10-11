Иркутские компании «Янта» и «ДеКом» вошли в число призеров премии "Экспортер года"

Награды получили компании и предприниматели из семи регионов Сибири, рассказали SIA.RU в пресс-службе организаторов премии.

Победителями и призерами окружного этапа премии «Экспортер года» в этом году стали 23 компании. Томское ООО «Рубиус Групп» стало лауреатом сразу в двух номинациях – «Прорыв года» и «Экспортер года в сфере услуг» (в категории «Малое и среднее предпринимательство»; премия в категории «Крупный бизнес» не вручалась).

Компания специализируется на разработке и продажах ПО. Среди ее продуктов – Planyway (командный календарь и таймлайн), Qubius (мобильные шумоизолированные офисные кабины для звонков и переговоров), Visius (система интеллектуальной видеоаналитики для подсчета трафика).

Две премии также получил Барнаульский патронный завод (Алтайский край), отмечающий в этом году свое 80-летие. Предприятие победило в номинациях «Новая география» и «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес». В категории «Малое и среднее предпринимательство» в этой номинации лидером стала омская AMT Electronics (ИП Маричев С.Н), которая с 1987 года разрабатывает и производит оборудование для электрогитар.

Первое место в номинации «Экспортер года в сфере АПК» в категории «Крупный бизнес» заняло АО «Новосибирскхлебопродукт» (Новосибирская область). В категории «Малое и среднее предпринимательство» экспортером года в сфере АПК было объявлено ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» (Томская область).

В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «Крупный бизнес» победителем стало АО «СКТБ «Катализатор» (Новосибирская область), в категории «Малое и среднее предпринимательство» – ООО «Универсальные терминал системы» (Томская область).

Оба лидера номинации «Трейдер года» представляют Омскую область. Победитель в категории «Крупный бизнес» ООО «Сибирь ИмпЭкс» продвигает российских производителей на рынках Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении. В категории «Малое и среднее предпринимательство» победило ООО «ТПК «Сладонеж», которое поставляет продукцию одноименной кондитерской фабрики в страны СНГ, Китай, Молдавию, Ирак, Афганистан, Палестину. В 2020 году вафли и конфеты «Сладонежа» добрались до Северной Америки.

Призерами премии «Экспортер года» в Сибири стали ООО «АльянсТрансТорг» (Новосибирская область), ООО «ДиборЭкспорт» (Омская область), ООО ПК «Сибиряк» (Алтайский край), ООО «Интегра Сорсес» (Алтайский край), ООО «Элком+» (Томская область), ООО «ДИП-Сервис» (Омская область), ООО «Янта-Т» (Иркутская область), ООО «НПК» (Новосибирская область), АО «Вектор-БиАльгам» (Новосибирская область), ООО «Евроэлемент Экспорт» (Кемеровская область), ООО «Эколюкс» (Новосибирская область), ООО «ДеКом» (Иркутская область), АО «Краслесинвест» (Красноярский край), ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» (Новосибирская область).

Победители окружного этапа премии «Экспортер года» в СФО примут участие во федеральном этапе конкурса. Церемония награждения победителей состоится на международном экспортном форуме «Сделано в России» в конце 2021 года.