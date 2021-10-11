Число пожаров в Иркутской области снизилось до пятилетнего минимума

В регионе закрыли пожароопасный сезон. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин.

Два последних лесных пожара в этом году были ликвидированы в регионе 11 сентября. Пожароопасный сезон был открыт 17 апреля, за это время зафиксировано 590 лесных пожаров, на общей площади 461 367,9 га.

В этом сезоне было зафиксировано наименьшее количество пожаров за последние пять лет. Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения составила 62,8%.

В этом году больше всего пожаров, как по площади, так и по количеству было в северных районах Иркутской области, и основной причиной стала аномально теплая, сухая и ветреная погода. Например, в Катангском районе, где была зафиксирована наибольшая площадь, пройденная огнем, два месяца не было дождей. При этом такие пожары произошли в труднодоступных и отдаленных местах.