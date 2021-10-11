Дуров назвал список недооцененных и переоцененных вещей

Список состоит из десяти пунктов, семь из которых Дуров внес в перечень переоцененных. Среди них оказались социальные сети
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 37-летия составил список из недооцененных и переоцененных вещей в жизни.
Так, в перечень недооцененных он включил:
Сон. По его мнению, сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.
Природу. «Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо», — отметил Дуров.
Одиночество. По его словам, пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.
Среди переоцененных он назвал:
Большие города. Мегаполисы, как считает Дуров, являются источниками загрязнений, преступности и шума. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — заметил основатель Telegram.
Рестораны. Эти заведения, по мнению Дурова, предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Вместе с тем домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здорового питания и следить за ингредиентами, отметил он.
Жару. Дуров указал, что солнце не только расслабляет, но и ускоряет старение и грозит раком. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум, считает он.
Моду. По его словам, бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям — дорого и ненужно. «Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей», — добавил он.
Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией, говорит Дуров, отмечая, что аренда жилья дает больше для свободы передвижения и изучения различных локаций.
Социальные сети. Как заявил Дуров, они содержат в себе непрерывный поток мусора, который загромождает умы, снижает уровень счастья человека и негативно влияет на его творческие способности.
Советы от знаменитостей. «Знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов», — считает он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/10/2021/61633e049a7947f3d64b9a65?from=from_main_12
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в день своего 37-летия составил список из недооцененных и переоцененных вещей в жизни.
Так, в перечень недооцененных он включил:
Сон. По его мнению, сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.
Природу. «Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо», — отметил Дуров.
Одиночество. По его словам, пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.
Среди переоцененных он назвал:
Большие города. Мегаполисы, как считает Дуров, являются источниками загрязнений, преступности и шума. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — заметил основатель Telegram.
Рестораны. Эти заведения, по мнению Дурова, предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Вместе с тем домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здорового питания и следить за ингредиентами, отметил он.
Жару. Дуров указал, что солнце не только расслабляет, но и ускоряет старение и грозит раком. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум, считает он.
Моду. По его словам, бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям — дорого и ненужно. «Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей», — добавил он.
Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией, говорит Дуров, отмечая, что аренда жилья дает больше для свободы передвижения и изучения различных локаций.
Социальные сети. Как заявил Дуров, они содержат в себе непрерывный поток мусора, который загромождает умы, снижает уровень счастья человека и негативно влияет на его творческие способности.
Советы от знаменитостей. «Знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов», — считает он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10/10/2021/61633e049a7947f3d64b9a65?from=from_main_12
Основатель Telegram Павел Дуров в день своего 37-летия составил список из недооцененных и переоцененных вещей в жизни, сообщает РБК.
Так, в перечень недооцененных он включил три пункта:
- Сон. По его мнению, сон повышает иммунитет, креативность и психологическое благополучие.
- Природу. «Это среда, в которой мы биологически созданы, чтобы чувствовать себя хорошо», — отметил Дуров.
- Одиночество. По его словам, пребывание в одиночестве дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы.
Среди переоцененных он назвал:
- Большие города. Мегаполисы, как считает Дуров, являются источниками загрязнений, преступности и шума. «Хорошо иметь доступ к их ресурсам, но желательно жить за пределами их границ», — заметил основатель Telegram.
- Рестораны. Эти заведения, по мнению Дурова, предлагают самый медленный и наименее эффективный способ питания. Вместе с тем домашнее приготовление пищи позволяет придерживаться более здорового питания и следить за ингредиентами, отметил он.
- Жару. Дуров указал, что солнце не только расслабляет, но и ускоряет старение и грозит раком. Более холодные температуры, напротив, проясняют дух, тело и разум, считает он.
- Моду. По его словам, бесконечное стремление соответствовать постоянно меняющимся тенденциям — дорого и ненужно. «Удобная одежда делает жизнь проще и освобождает место для важных вещей», — добавил он.
- Недвижимость. Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией, говорит Дуров, отмечая, что аренда жилья дает больше для свободы передвижения и изучения различных локаций.
- Социальные сети. Как заявил Дуров, они содержат в себе непрерывный поток мусора, который загромождает умы, снижает уровень счастья человека и негативно влияет на его творческие способности.
- Советы от знаменитостей. «Знаменитые люди часто дают необоснованные советы за пределами своей области знаний. Во всем, что важно в жизни, лучше всего полагаться на точную науку и мнение экспертов», — считает он.