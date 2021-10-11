Нарушение антиковидных мер зафиксировали в Иркутском цирке

Жалобы начали публиковать в социальных сетях жители региона, рассказали SIA.RU в администрации области.

В ходе рейдового мероприятия зафиксировали несоблюдение социальной дистанции на входе в фойе цирка, отсутствие масок у зрителей. На директора цирка составлен протокол об административном правонарушении.

После предупреждения замечания были устранены.

Дирекции цирка даны рекомендации оповещать зрителей не только о необходимости носить средства индивидуальной защиты, но и о штрафных санкциях, которые могут быть применены непосредственно к посетителям.