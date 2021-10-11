28% россиян готовы перерабатывать и работать по выходным ради повышения

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, конкурируют ли жители России за повышение, и поощряет ли начальство соперничество среди сотрудников. В исследовании приняли участие 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

16% участников опроса рассказали, что хотя бы раз конкурировали с коллегами за внимание своего начальника. 9% работников таким образом показывают, что достойны большего, а 7% опрошенных считают, что конкуренция – дополнительная мотивация работать лучше.

6% респондентов отметили, что начальник сам иногда подталкивает сотрудников к соперничеству. При этом 19% уверены, что в их коллективе нет места для конкуренции, а 58% опрошенных стараются качественно выполнять свои обязанности и не считают своих коллег соперниками.

39% респондентов рассказали, что их руководство поощряет конкуренцию в коллективе. Около четверти (22%) ответили, что в качестве мотивации начальство использует премии и прибавки к зарплате. 12% опрошенных указали, что их поощряют словесно.

2% опрошенных жителей России рассказали, что работодатель дарил подарки в качестве поощрения, а 3% получали дополнительные выходные. Большую часть респондентов (61%) начальство никак не поощряло за конкуренцию в коллективе.

88% опрошенных отметили, что не прибегают к нечестным методам борьбы с коллегами-конкурентами. 10% респондентов рассказали, что их самих подставляли ради повышения. Только 2% респондентов признались, что им приходилось «подсиживать» своих коллег.

Ради повышения или одобрения со стороны руководства большинство опрошенных (60%) не готовы к решительным действиям.

Однако 28% участников исследования отметили, что готовы задерживаться или работать по выходным. Еще 11% респондентов рассказали, что могли бы переехать в другой город, если пообещают повышение.

7% готовы проводить свободное время со своим руководителем, а 4% будут терпеть грубое отношение ради продвижения по карьерной лестнице. Распускать слухи о коллегах готовы 2% опрошенных, а мешать работе конкурентов – 1%.

На вопрос, как конкуренция отразилась на их работе, 63% опрошенных ответили, что никогда не конкурировали.

15% респондентов указали, что начальство заметило их успехи и повысило в должности. Еще 11% участников исследования отметили, что благодаря конкуренции им стало интереснее работать.

5% указали, что такой опыт не увенчался успехом, и их продуктивность упала. 4% опрошенных рассказали, что их уволили за конкуренцию с коллегами, а 1% респондентов поделились тем, что работодатель уволил их соперника.