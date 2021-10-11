Хотели бы наценку 30%-50%, но приходится довольствоваться 19%

Иркутскстат рассказал о торговых наценках в Иркутской области.

Многие руководители считают, что для возмещения затрат и получения необходимой прибыли торговая наценка должна составлять 21-30% к стоимости проданных товаров, а кто-то хотел бы накинуть 50% и более. Но конкуренция в определенной мере сдерживает рост цен, поэтому часто применяется наценка 6-15%. Средний уровень наценки – 19%.

Каждый второй руководитель надеется на неизменность прибыли в ближайшей перспективе. А ждущих перемен оптимистов втрое больше, чем пессимистов. Позитивный перевес отмечен также в оценке фактического и прогнозируемого оборота оптовой торговли.

Развитие оптовой торговли ограничивается рядом факторов, из которых главные – неплатежеспособность покупателей (отметили более половины респондентов) и высокий уровень налогов. Тормозом служат также высокие транспортные расходы, финансовый дефицит, недобросовестная конкуренция, недостаток квалифицированных специалистов, высокие проценты по коммерческим кредитам, высокий уровень арендной платой. Из-за недостатка собственных финансовых ресурсов широко используются кредитные и заемные средства.

Несмотря на наличие негативных моментов, 66% руководителей считают экономическое положение своего предприятия удовлетворительным, благоприятные оценки с большим перевесом преобладют над неблагоприятными. В оценке происшедших изменений экономической ситуации сложился положительный баланс, прогнозные оценки еще более позитивны.

Выросла предпринимательская уверенность руководителей, индекс составил 6,4 процентных пункта (в предыдущем квартале – 5,8 пункта).