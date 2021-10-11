Фестиваль имени Валентина Распутина пройдёт в Иркутске

Он состоится в марте 2022 года, сообщили SIA.RU в администрации области.

Фестиваль будет посвящён 85-летию выдающегося иркутского писателя Валентина Распутина и 85-летию образования Иркутской области. В его рамках профессиональные государственные, муниципальные, частные и независимые театральные коллективы всей страны смогут представить свои спектакли по произведениям автора.

Драмтеатр имени Охлопкова уже начал приём заявок.

Лучшие спектакли будут отобраны на конкурсной основе. Специально для фестиваля Иркутский драмтеатр поставит спектакль «Уроки французского» по рассказу писателя. Сейчас в афише учреждения есть две постановки по его произведениям. Это «Последний срок» и «Прощание с Матёрой».

Во время фестиваля пройдут лекции экспертов по изучению творчества Валентина Распутина. Запланированы так называемые кросскультурные мероприятия, участие в которых вместе с театром примут другие учреждения культуры – библиотеки, музеи, выставочные центры.

На организацию и проведение Первого всероссийского театрального фестиваля имени Валентина Распутина будут направлены средства областного, федерального бюджетов, а также Президентского фонда культурных инициатив. В этом году фестиваль стал победителем всероссийского конкурса на предоставление гранта и получил 9,9 млн рублей.