«Решение проблем через прессу — не лучший способ». Замглавы «Русала» о разногласиях с «Интерросом»

План правительства ввести налог на дивиденды и будущая реакция на него со стороны ГМК «Норильский никель» вывели ключевых акционеров компании — «Интеррос» Владимира Потанина и «Русал» — на новый виток корпоративного конфликта. Владимир Потанин заявил, что «Норникелю» придется снизить дивиденды ради роста инвестиций. Замглавы «Русала» и член совета директоров «Норникеля» Максим Полетаев в интервью “Ъ” объяснил, в чем разногласия сторон.

— На каком этапе находятся переговоры с «Интерросом» о новом акционерном соглашении «Норникеля»?

— Переговоры по продлению соглашения фактически заморожены не по нашей инициативе. Нам очень жаль. «Русал» всегда открыт к диалогу, в том числе по продлению соглашения. Мы готовы к любому развитию событий, в том числе к тому, что соглашение может быть не продлено, и у нас есть четкое понимание, как мы будем управлять нашей инвестицией в «Норникель» в этом случае.

— В конце сентября Владимир Потанин говорил, что «Норникель» не получил одобрения «Русала» на предложение снизить дивиденды в 2021 году. Это действительно так?

— Смотря что называть предложением. У нас не было предложения по дивидендам. Они выплачивались и выплачиваются по формуле. Было предложение Владимира Олеговича провести buyback. В этом году уже был проведен buyback. И тогда, когда мы принимали решение об обратном выкупе, вы помните, были колебания на рынках, но сейчас акции «Норильского никеля» находятся на исторических максимумах. Поэтому поддерживать специально котировки не имеет никакого смысла.

Мы приняли решение о buyback с пониманием, что данные акции должны быть погашены за исключением небольшой доли. Тогда мы это поддержали, тогда у нас были контакты, шли переговоры, и мы глубоко верили, что близки уже к какой-то договоренности о том, как мы будем жить дальше.

— Какую позицию занимает «Русал» в переговорах о новом акционерном соглашении?

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понять, как девять лет назад появилось данное соглашение. Тогда был большой корпоративный конфликт. Менеджмент «Норникеля» реализовал ряд крупных сделок со связанными сторонами. Были и обратные выкупы, в которых не смогли принять участия ни миноритарные акционеры «Норникеля», ни «Русал» — они были таким образом организованы. И это было серьезным нарушением прав всех остальных акционеров. Конфликт зашел на серьезный уровень, стороны судились.

В результате стороны договорились, что крупнейший акционер, который, замечу, попросил себе право быть управляющим партнером, примет на себя определенный повышенный стандарт ответственности в своих отношениях с компанией. В частности, были введены механизмы контроля за сделками с заинтересованностью и потенциальным конфликтом интересов менеджмента, которые распространяются на всю группу.

— Правильно ли сказать, что в акционерном соглашении заинтересован больше «Русал»?

— Соглашение действует в интересах всех акционеров «Норникеля» и самой компании, потому что оно задает четкие и прозрачные нормы корпоративного управления.

— Владимир Потанин считает, что для «Русала» в новом соглашении главное — максимизировать дивиденды «Норникеля».

— Тезис о том, что «Норникелю» необходимо сделать принципиальный выбор между дивидендами и реализацией инвестиционной программы, не верен.

«Русал» поддерживал и поддерживает расширение инвестиционной программы «Норникеля», повышенные социальные и экологические обязательства. Есть только пара требований. Во-первых, мы против бездумного наращивания инвестиций, не соответствующих показателям качества, которые ранее согласовали все стороны акционерного соглашения. Во-вторых, надо делать это прозрачно: мы должны понимать, куда тратятся деньги, кто конкретно за это отвечает, кто подрядчики.

При этом согласен с Владимиром Олеговичем, что можно дискутировать по поводу того, как считать дивиденды: от EBITDA или от свободного денежного потока.

— Планы правительства по вводу налога на дивиденды могут стать фактором в переговорном процессе между акционерами? Риторика правительства о том, что отрасли нужно инвестировать больше за счет дивидендов, схожа с публичной позицией Владимира Потанина.

— Налог на дивиденды пока еще не введен. На мой взгляд, это не совсем правильный подход, потому что вы можете получить очень нехорошую историю в инфляции инвестиций, то есть когда люди начнут инвестировать просто ради того, чтобы инвестировать. Правительство услышало бизнес. Это первое.

Во-вторых, мы по-разному слышим то, что говорит правительство. Премьер Михаил Мишустин, если внимательно слушать, сказал, что государство не против того, чтобы бизнес зарабатывал прибыль, не против того, чтобы бизнес получал дивиденды, и за то, чтобы дивиденды носили сбалансированный характер, правильным образом тратились. «Русал», получая дивиденды от «Норникеля», на 100% открыт в том, куда дивиденды тратятся: они в пропорции примерно 50 на 50 ушли на закрытие кредитов от российских государственных банков и на финансирование инвестиционной программы «Русала».

Вообще неправильно сравнивать «Русал» с другим акционером «Норникеля» — «Интерросом», так как это компания одного человека.

«Русал» совершенно осознанно покупал на рыночных условиях за сумму более $14 млрд пакет акций «Норникеля». Для нас акции «Норникеля» — это контрцикличное вложение, чтобы получать денежный поток при низкой конъюнктуре. Я напомню, что «Русал» не является рентной компанией и не является монополистом на рынке алюминия. «Русал» в гораздо большей степени зависит от рыночной конъюнктуры и цен на алюминий, но смог в суперконкурентной среде вырасти в крупнейшего производителя в мире за пределами Китая.

— Почему «Русал» изменил свое отношение к выделению Быстринского ГОКа из «Норникеля»? Прежде вы соглашались на его выделение.

— По Быстринскому ГОКу все очень просто. Мы действуем в лучших интересах «Русала» и в лучших интересах «Норникеля». В лучших интересах «Норникеля» иметь Быстринский ГОК на балансе, но наш партнер считает по-другому. Мы с ним обсудили возможности, как это может быть сделано. У «Русала» есть определенные корпоративные процедуры, связанные с советом директоров, где у нас независимый председатель и много независимых директоров. И им надо объяснить целесообразность.

Хочу добавить, что мы разочарованы тем, что Владимир Олегович передал в прессу детали конфиденциальных переговоров. Мы никаких обязательств не давали, у нас не было обязывающего соглашения. В раскрытии в Гонконге прямо говорилось о необязывающем характере договоренностей. И мы должны были после этого выйти на совет директоров «Русала». Соответственно, оставляем утечку на совести наших партнеров.

— Исходя из позиции «Русала» можно сделать вывод, что перспективы IPO Быстринского ГОКа малы.

— Можно сделать вывод о том, что рано об этом говорить. Мы хотим с Владимиром Олеговичем в любом случае найти по этому вопросу решение, компромисс. Мы его настойчиво ищем. И я бы очень хотел, чтобы у нас там все-таки все получилось. Но это не может быть через выкручивание рук, через какие-то публичные дискуссии. Решение проблем через прессу — не лучший способ. Меня приучили: компромисс нужно искать через диалог, даже если конфликт очень глубокий. Я исповедую теорию, что плохой мир лучше доброй ссоры.

— Сейчас плохой мир?

— Думаю, что да. Сейчас плохой мир.

Интервью взял Евгений Зайнуллин