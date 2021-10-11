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В Иркутской области вновь увеличили число ковид-коек

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В регионе продолжается подъем заболеваемости. За неделю дополнительно развернули 659 коек, всего медучреждениях региона сейчас развернуто 4168 коек. Кроме того, в ежедневном режиме происходит перепрофилирование учреждений здравоохранения, сообщил во время заседания оперативного штаба глава региона Игорь Кобзев.

– Нагрузка на медиках колоссальная. Мы, со своей стороны, вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Сегодня я подписал изменения в указ, по которому с 23 октября приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов и других мероприятий. Если число заболевших будет расти, мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения. В очередной раз призываю жителей региона сделать прививку от ковида, – подчеркнул губернатор.

По состоянию на 11 октября первым компонентом привиты 660 905 человек (27,7% населения области), вторым – 568 390 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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