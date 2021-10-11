На дистанционное обучение переведены две школы Иркутской области

Одна в Катангском районе, вторая в Заларинском, рассказали SIA.RU в администрации области.

В Приангарье закрыты четыре дошкольных учреждения. Из них из-за COVID-19 на карантине находятся один детский сад в Жигаловском районе. В Качугском, Усольском и Тулунском районах дошкольные учреждения не работают по причине распространения ОРВИ.

Медики отмечают, что чаще стали болеть дети.

– Мы разворачиваем дополнительные места в детских стационарах. Между тем мы не должны забывать, что ответственность за здоровье детей лежит полностью на плечах взрослых, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.