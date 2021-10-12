Выставка «Календарь Pirelli» будет экспонироваться в Иркутске до 12 декабря

Это уже третья презентация культового проекта шинного концерна Pirelli в столице Восточной Сибири и она должна была состояться ещё полтора года назад – практически сразу после Милана и Москвы. Но этому помешала пандемия.

Фото Галереи В. Бронштейна

По словам Ольги Бронштейн, директора Галереи В. Бронштейна, где традиционно работает экспозиция, практически до последнего момента было не ясно, приедет выставка в Иркутск или нет.

– Было опасение, что в регионах выставку отменят и в этом году, – пояснила Ольга Газете Дело. – Но, тем не менее, проект состоялся и это очень важно для Иркутска, потому что у у календаря более чем полувековая история, и он действительно высочайшего мирового уровня и значимости: его всегда ждут, стремятся увидеть, на него всегда множество откликов.

Фото Галереи В. Бронштейна

Представленный в галерее Календарь Pirelli 2020 называется «В поисках Джульетты». Его автором стал известный итальянский fashion-фотограф Паоло Роверси. Как ни странно, но он – первый итальянский фотограф, который делал снимки для календаря 2020 года. Поэтому, для него было важно заложить в основу концепции какую-то сильную итальянскую историю. И такой историей стало произведение Шекспира «Ромео и Джульетта», а идея автора заключалась в том, чтобы показать современную Джульетту, какая она, что приносит в нынешний мир.

Фото Галереи В. Бронштейна

Большое внимание мастер уделяет моделям. По традиции Календаря Pirelli XXI века ими стали актрисы и певицы, которые внесли свой определённый вклад в мировое женское движение. Например, Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильме «Гарри Поттер», – посол доброй воли ООН, и более двадцати лет участвует в движении за права женщин и гендерное равноправие. Ещё одна участница проекта – первая трансгендерная модель, вышедшая на подиумы ведущих домов моды Индия Мур, которая по версии журнала «Таймс» вошла в список ста самых влиятельных людей мира.

Фото Галереи В. Бронштейна

– Среди современных Джульетт есть англичанки, американки, китаянки, испанки. Суть не в национальной принадлежности, считает Паоло Роверси. Он убеждён, что Джульеттой может быть каждая, – прокомментировала Ольга Бронштейн.

Календарь показывает все этапы работы над проектом, и это очень похоже на то, как будто идёт кастинг к фильму. Фотограф снимает своих моделей от момента их прибытия на съемочную площадку в формате бэкстейдж (закулисье) до «преобразования» в Джульетту и организованной фотосессии. Так фотограф запечатлел историю, в которой сливаются реальность и вымысел.

Фото Галереи В. Бронштейна

Ольга Бронштейн отметила, что, несмотря на начавшуюся новую волну короновируса, уверена в успехе экспозиции.

– Насчёт посещаемости я уже даже не переживаю, потому что если проект хороший, люди всегда находят возможность и выбирают время, чтобы прийти на выставку, мы только просим наших гостей записываться заранее, чтобы распределять потоки – говорит она.

Кстати, генеральными спонсорами выставки в Иркутске выступили компания «Битайр» и сеть шинных центров «Байкал-Шина». Как уточнила Ольга Бронштейн, без их помощи привезти фотографии в наш город было бы невозможно. При этом официальный представитель компании Pirelli в Иркутске Антон Тюменцев отметил, что если следующий проект Календаря состоится (а в 2021 году его не будет), компании сделают всё возможное, чтобы иркутяне вновь увидели это легендарное издание.