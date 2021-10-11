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S7 запускает рейсы из Иркутска в Таиланд с 4 ноября

Авиакомпания S7 запускает авиарейсы из Иркутска в Таиланд для туристов, привитых вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба "Международного аэропорта Иркутск".

– Теперь россияне с прививкой не будут проходить обязательный 14-дневный карантин по прибытию в королевство, – говорится в официальном сообщении.

Рейсы Иркутск – Пхукет стартуют с 4 ноября и будут выполнять еженедельно по четвергам. С 20 декабря S7 откроет рейсы Иркутск — Бангкок — также раз в неделю. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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