АФК «Система» покупает крупные лесопромышленные активы в Иркутской области и Красноярском крае

Лесопромышленный холдинг Segezha Group, подконтрольный АФК «Система» Владимира Евтушенкова, договорился о покупке за $515 млн 100% компании «Интер Форест Рус», которая объединяет лесопромышленные активы в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Segezha. Эта сделка позволит холдингу стать одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и создать мощнейший сибирский кластер в дополнение к историческому северо-западному.

Эта сделка позволит холдингу почти удвоить размер расчетной лесосеки, увеличив ее с 12,7 млн куб. м до 23,6 млн, и стать одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и мире, под управлением которого будет находиться 16,1 млн га лесов (сейчас у Segezha 10,4 млн га). Группа «Илим» Захара Смушкина и партнеров, нынешний лидер в России, ежегодно заготавливает около 15 млн куб. м.

В «Интер Форест Рус», созданной только в августе 2021 года (данные СПАРК), входят 24 лесопромышленных актива в Иркутской области и Красноярском крае, включая четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, говорится в сообщениях Bonum и Segezha.

В состав «Интер Форест Рус» в том числе вошли активы Русской лесной группы, которую Bonum приобрел у банка «Траст» за 5 млрд руб. ($68,5 млн на момент заключения сделки) с правами требования на 46,6 млрд руб. в декабре 2020 года, пояснил РБК источник, знакомый с обеими сторонами сделки.

Bonum Capital «структурировал сделку», а также консолидировал на базе холдинга «Интер Форест Рус» ряд комплиментарных активов, среди которых лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, речной флот (98 судов) и арендуемые лесные участки, расчетная лесосека которых составляет около 10,9 млн куб. м (у Русской лесной группы было только 5 млн куб. м), говорится в сообщении инвесткомпании. Таким образом, Русская лесная группа — это лишь малая часть активов, которые покупает Segezha, говорит источник, близкий к участникам сделки.

Segezha, которая создавалась на базе ЦБК в Карелии и Вологодской области, еще в 2016 году приобрела контрольный пакет крупнейшего российского производителя пиломатериалов Лесосибирского ЛДК № 1 в Красноярском крае (по неофициальной информации, за $40 млн), а в конце сентября 2021 года — Новоенисейский лесохимический комплекс (за 4,5 млрд руб.), активы которого также находятся в Лесосибирске.

«Покупка «Интер Форест Рус»] — это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов, — заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин (его слова приводятся в сообщении). — С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер в дополнение к историческому северо-западному». По его словам, это позволит расширить географию присутствия группы и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая.

Segezha Group оценивает долю объединенной компании в российском экспорте пиломатериалов в страны Азии на уровне 10%.



Существенный прирост сырьевой базы и наличие развитой логистической инфраструктуры станет основой для будущего строительства современного целлюлозно-бумажного комбината в Красноярском крае «Segezha Восток», говорится в сообщении компании. Шамолин ранее оценивал инвестиции в этот проект мощностью до 1 млн т в $2 млрд. А в презентации Segezha для инвесторов уточняется, что ЦБК может быть два — в Красноярском крае (1 млн т) и Иркутской области (до 0,8 млн т), а также два-три лесопромышленных комбината (ЛПК) общей мощностью выпуска пиломатериалов 1,5–2 млн куб. м, и фанерный завод на 0,2 млн куб. м.

Из $515 млн Bonum Capital получит только $82 млн чистыми деньгами, около $205 млн будет направлено на погашение долговых обязательств в отношении «Интер Форест Рус», а еще $228 млн — на возмещение отложенных расходов по консолидации ее активов структурами инвесткомпании, уточняет ее пресс-служба.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года при условии получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.