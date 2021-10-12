Женщина погибла в ДТП с участием Ксении Собчак

Авария произошло в Сочи.

9 октября около 21:00 часа в Сочи, на дороге «Адлер-Альпика Сервис», водитель «Мерседеса», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном», после чего последний по инерции столкнулся с микроавтобусом.

«В результате аварии пассажирка «Фольцвагена» от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи, водитель и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести», сообщают в ГУ МВД Краснодарскому краю.

«Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», – комментирует ситуацию Ксения на своей странице в Инстаграм.