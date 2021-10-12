Кто может заработать на удаленке больше 100 тысяч рублей

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии с удаленным форматом занятости для соискателей из Иркутской области, и выяснили, каким специалистам чаще всего предлагают высокие зарплаты на удаленке.

За сентябрь-октябрь в Иркутской области было размещено 935 вакансий с предложением удалённой работы. Почти половина из них (42%) адресована административному персоналу, на втором месте по востребованности IT-специалисты, на третьем – молодые специалисты и студенты. При этом, если оценивать, кому на удаленке чаще предлагают зарплаты выше 90 тысяч рублей, то лидеры несколько изменятся: первыми по количеству предложений будут специалисты продаж, далее следуют, айтишники, а на третье место поднялись банковские сотрудники.

Самую высокую зарплату на удаленке в октябре предлагают Middle+ / Senior Fullstack Developer компания из Чехии, от 2200 до 3200 евро, в пересчете на нынешний курс эта сумма равна 182,5 – 265,5 тысяч рублей.

Для специалистов продаж наиболее высокооплачиваемая работа предлагается менеджеру продаж, 1500 – 3500 долларов на руки (от 107,4 тысяч рублей в пересчете на текущий курс), при этом работодатель предупреждает, что оклада в мотивации нет и «нам не по пути, если вы привыкли жаловаться, обвинять в своих неудачах клиентов, коллег или обстоятельства». От 100 до 350 тысяч рублей на руки может заработать, не выходя из дома, региональный представитель, занимающийся оснащением ресторанов и гостиниц.

Хорошо заработать на «удаленке» могут не только IT-специалисты, но и рекрутеры, например, Senior HR Manager приглашают в proptech-компанию, с зарплатой 80 – 150 тысяч рублей. Работодатель сообщает, что «будущему HR нужно будет усилить команду людьми с самой высокой экспертизой, не соглашаясь на компромисс».

В топ высокооплачиваемых удаленных вакансий октября попало предложение и для научных работников, например, автор работ по железнодорожному транспорту, предлагаемая зарплата – 90 тысяч рублей на руки.