Иркутский турбзнес не ожидает спада турпотока на Байкал после открытия границ

Спрос на зимний отдых на Байкале среди россиян продолжит расти. Иркутский турбизнес не ожидает снижения турпотока и после снятия всех ковидных ограничений, сообщает Телеинформ со ссылкой на члена комитета по туризму ТПП Восточной Сибири Алексея Стрелюка.

Эксперт подчеркивает, что «бренд Байкала становится все более «ледовым». Уже сейчас зимой сюда едет не меньше людей, чем летом. При этом эксперт уверен, что даже после снятия ковидных ограничений, влияющих на путешествия между странами, когда россияне смогут свободнее ездить за границу, спада не произойдет – убыль компенсируется потоком зарубежных туристов.

Однако при этом представители бизнеса признают, что инфраструктура уже сейчас не справляется с количеством гостей. К предстоящей зиме турбизнес озаботился приобретением дополнительного транспорта. Кроме того, идет реконструкция мест размещения – жилье, ранее пригодное только для летнего туризма переделывается для работы и зимой.