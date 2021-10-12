Петицию об отмене шестидневной учебной недели в Иркутской области подписали более 6 тысяч человек

Создатели петиции заявляют о перегруженности детей учебой.

«Из-за шестидневной учебной недели нет возможности семейного отдыха. Учеба по субботам лишает полноценного законного выходного права на отдых родителям. Учеба по субботам для детей и подростков воспринимается как наказание, тем самым вызывает или усиливает негативные эмоции по отношению к школе», – сказано в петиции.

Напомним, что сегодня парламентарии Приангарья будут рассматривать вопрос о переходе всех школ на односменную работу. Переход на такой режим осложняет перегруженность школ: «В некоторых населенных пунктах региона сейчас ситуация близка к коллапсу», – комментирует один из спикеров.