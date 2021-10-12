Пациенты иркутского детского хирурга Юрия Козлова стали героями фотопроекта

В экспозиции, которую авторы идеи назвали «Дети – цветы жизни», – 18 работ. На них –малыши, чьи жизни спас хорошо известный не только в Иркутске детский хирург Юрий Козлов и его коллеги из отделения хирургии новорождённых Иркутской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы.

Фото Н. Горбань

Каждому ребёнку, герою фотопроекта, ещё до рождения или буквально в первые часы после появления на свет был поставлен диагноз, зачастую не совместимый с жизнью. И сразу после рождения врачи делали каждому очень сложные, можно сказать, ювелирные операции на внутренних органах.

– Здесь размещены не просто фотографии. За каждой из них стоят судьбы детей и их семей. Сейчас это светлые и прекрасные истории, хотя изначально в них было много страха и боли. Мы прооперировали каждого из этих детей, некоторых – даже по несколько раз, и сейчас все малыши сейчас живут обычной жизнью, – сказал Юрий Козлов на презентации проекта в Галерее В.Бронштейна.

Фото Н. Горбань

Кстати, самого доктора Юры – а именно так хирурга называют его пациенты и его родители – на снимках нет. По задумке фотографа Веры Седых-Фортуновой все работы сюжетно объединяет образ Матери Природы, которая бережно охраняет своих маленьких подопечных: закрывает их от ветра, играет им музыку, ухаживает за ними, как за цветами.

Фото Н. Горбань

Интересно, что в этой «роли» снялась мама одной из пациентки, которую оперировал Юрий Козлов, – Маша Шантанова, известная фотомодель, наша землячка, проживающая сейчас в США. Во время пандемии она находилась на родине и с удовольствием поучаствовала в проекте.

Ещё одна интересная деталь выставки заключалась в том, что в её презентации участвовали сами маленькие модели и их родители. И это обстоятельство сделало мероприятие особенно душевным, потому что, глядя на бегающих, прыгающих, смеющихся и даже капризничающих детей, невозможно было поверить, что их жизнь ещё каких-то пару лет назад находилась под смертельной угрозой.

Фото Н. Горбань

Как написал после мероприятия на своей страничке в ФБ Юрий Козлов: «Наша профессия невероятно интересная, и в то же время сложная и ответственная. Требует колоссальной работоспособности, ювелирной точности и умения быстро принимать решения. Но будни хирурга не только операции – это ещё и общение с пациентами, их мамами и папами. Мне хотелось показать, что врачу очень важно ослабить эмоциональное напряжение, снять с родителей груз переживаний и боли, успокоить и ободрить».

Фото организаторов

И ещё один интересный факт: работа над проектом «Дети – цветы жизни», которая продолжалась в течение года, объединила многих неравнодушных людей. Например, мамы спасённых детей, которые участвовали в съёмке, организовали Клуб друзей областной детской клинической больницы, главным врачом которой работает сейчас Юрий Козлов. Они помогают другим родителям пройти сложный период болезни ребёнка, стараются сделать пребывание в медучреждении более комфортным. Так, недавно клуб приобрёл специальные кровати для мам, которые находятся в больнице вместе со своими маленькими детьми.

Фотовыставка будет экспонироваться в различных общественных местах, а затем её разместят в областной детской клинической больнице.