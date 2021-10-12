На поддержку сельскохозяйственной кооперации в Иркутской области направят 9,8 млн рублей

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, средства будут направлены на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», входящего в состав нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Напомним, в Иркутской области данный проект реализуется с 2019 года. В соответствии с ним сельскохозяйственным потребительским кооперативам возмещается 50 процентов затрат, связанных с приобретением сельхозтехники, специализированного автотранспорта, оборудования для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки, а также затрат, связанных с реализацией продукции, в мобильных торговых объектах с целью оказания соответствующих услуг членам кооперативам.