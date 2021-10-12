Изменения внесут в закон о региональном материнском капитале в Иркутской области

Документом предусмотрена возможность направлять средства областного маткапитала на реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства, рассказали SIA.RU в администрации области.

Также предлагается оформлять ОМСК в форме электронного документа. Кроме того, расширен перечень организаций, с которыми гражданин может заключить договор займа в целях направления средств материнского капитала на погашение основного долга или уплаты процентов по кредитам.

В апреле 2021 года губернатор подписал закон, разрешающий использовать средства областного материнского капитала на покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества. Затем в документ внесли поправки, позволяющие строительство дома по договору с индивидуальными предпринимателями.

В Иркутской области, на сегодняшний день выдано 49 438 сертификатов ОМСК, средствами распорядились 31 670 семей. Чаще всего маткапитал используют на улучшение жилищных условий.