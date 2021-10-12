Механизм перехода школ к односменному режиму разработают в Иркутской области

Около 50% детей в Иркутске и около 40% в Иркутском районе учатся во вторую смену, рассказали SIA.RU в администрации области.

Иркутск и Иркутский район рассматриваются правительством региона в приоритетном порядке. Это касается участия региона в федеральной демографической субсидии, по которой выделяются средства на строительство образовательных объектов.

В Иркутске по нацпроекту «Образование» строятся две школы на 1275 мест на Багратиона и на 1550 на улице Ярославского. Сроки их ввода 2022-2023 годы.

Министерство дополнительно рассмотрит иные механизмы решения вопроса об обеспечении школьников комфортными условиями обучения, в том числе через существующую сеть учреждений среднего профобразования, а также создания образовательных комплексов.