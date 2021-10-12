Новости

Генерального директора авиакомпании «СиЛА» уволили из-за крушения самолета в Иркутской области

Читайте также:

Шесть пострадавших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе продолжают лечение
23 сентября 2021
Почти 120 нарушений нашли в работе перевозчика, чей самолет разбился в Иркутской области
21 сентября 2021

Как сообщили SIA.RU в компании, генерального директора Андрея Богданова отправили в отставку. Понизили в должности директора летной службы Дмитрия Колокольцева.

Вместо него в должность вступил Владимир Никифоров, ранее, первый заместитель генерального директора авиакомпании «Ангара».

Летную службу возглавил Николай Давыдов – пилот гражданской авиации, ранее возглавлял авиапредприятия Иркутской области и Бурятии.

Причиной кадровых изменений стали недавние происшествия.

Напомним, 12 сентября в Казачинско-Ленском районе произошла авиакатастрофа, пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку. В результате инцидента четыре человека погибли, 12 – пострадали.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Авиакатастрофа в Иркутской области, 12 сентября 2021, последние новости":
Все материалы сюжета (20)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании