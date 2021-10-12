Главврач Коммунарки сообщил о росте числа заболевших COVID-19 в реанимации

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ухудшения ситуации с коронавирусом следовало ожидать из-за окончания периода отпусков и начала учебного года, а также «традиционным осенним подъемом инфекционных заболеваний». Однако выходом из ситуации, по его мнению, является ранняя диагностика коронавируса, при котором цепочки заражений прерываются оперативно.

«Считаю, что правительство Москвы идет правильным и единственно возможным путем — организует бесплатные тестирования экспресс-тестами. Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в легкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность. Сейчас тест-системы вполне информативны и позволяют оперативно получать информацию о возможном наличии вируса у человека»,— написал господин Проценко.

При этом главврач отметил, что «единственный путь подготовить свой организм ко встрече с вирусом — это вакцинация».