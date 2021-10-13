Азиатско-Тихоокеанского банк проведет видеочат «Вкладные и инвестиционные продукты» в Telegram 19 октября

Хотите узнать, как эффективно управлять личными финансами и какой продукт подойдет вам для получения максимального дохода? Что выгоднее – вклад, накопительный счет или инвестирование?

19 октября в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su пройдет вебинар в формате видеочата на тему «Вкладные и инвестиционные продукты».

Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов АТБ, и Антон Чернявский, вице-президент по работе с партнерами, член правления ООО «СК «Ренессанс Жизнь», расскажут о формах размещения денежных средств и потенциальной доходности каждого инструмента, поделятся рекомендациями, какой вид вложений лучше выбрать в конкретных ситуациях.

У вас есть вопросы, ответы на которые вы хотели бы услышать от нашего эксперта? Присылайте их на почтовый адрес pressa@atb.su с пометкой «Вопрос для видеочата».

Ссылка на доступ в чат появится в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка t.me/atb_su за 24 часа до начала мероприятия.