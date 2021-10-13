Регионы вводят QR-коды и ПЦР-тесты для входа в ТЦ и учреждения культуры

Эпидемиологическая ситуация в России ухудшается, число заражений коронавирусом растет. На этом фоне регионы меняют тактику – вводят ограничения не для бизнеса, а для посетителей. Всё чаще для посещения общественных мест требуются QR-коды о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки в России увеличилось на 28 190, количество пациентов, которые проходят лечение, до 720 334, следует из данных оперштаба за 11 октября. На этом фоне российские регионы изменили тактику введения ограничений. Если в предыдущие волны пандемии власти вводили запреты на определенные виды деятельности и ограничивали заполняемость залов, часы работы, то сейчас всё чаще для посещения общественных мест они требуют QR-коды о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Так, власти Коми вводят с 21 октября для посещения спортивных и культурных учреждений систему QR-кодов о вакцинации, перенесенном в течение полугода COVID-19 либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до начала мероприятия. Власти подчеркивают, что наличие одного из этих документов у посетителей позволит заполнять залы на 100%.

Подобные требования появились и в Смоленской области. Там региональные власти требуют с 13 октября для посещения ТЦ иметь QR-код о вакцинации или перенесенном в течение полугода коронавирусе либо (при противопоказаниях к прививке) отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до входа. С 25 октября это требование будет распространено на общепит, а также спортивные и оздоровительные учреждения. При этом гражданам до 18 лет для входа будет достаточно ПЦР-теста.

По мнению экспертов SIA.RU, смена тактики по вводу ограничений связана с тем, что за простой бизнеса регионы теперь вынуждены платить. Напомним, что президент РФ Владимир Путин поддержал идею предоставления грантов малому и среднему бизнесу из бюджета в случае введения ограничений для бизнеса из-за COVID-19. Он подчеркнул, что регионы не должны злоупотреблять ограничениями, рассчитывая на "щедрую руку" федерального центра.