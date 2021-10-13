Кобзев предложил ввести регулирование энергопотребления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения

Потребление электроэнергии в розничном секторе Иркутской области может вырасти по итогам 2021 года на 159% в годовом выражении по причине значительного увеличения потребления "черными" майнерами криптовалюты. Об этом говорится в письме главы региона Игоря Кобзева на имя вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает ТАСС. Игорь Кобзев предлагает ввести регулирование энергопотрбеления для майнинга и дифференциацию энерготарифов для населения.

– При среднем электропотреблении [населением] за последние четыре года на уровне 5,9 млрд кВт/ч только за первое полугодие 2021 года потребление составило 4,7 млрд кВт/ч, что в пересчете на полный год дает рост 159%. По данным гарантирующего поставщика, 1,4% домохозяйств региона потребляет 26% всего объема потребления населения, – пояснил Кобзев.

Он добавил, что дополнительную нагрузку на энергосистему региона оказывает размещение оборудования для майнинга из Китая, где был введен запрет на добычу криптовалюты. По словам главы Иркутской области, стремительный рост энергопотребления может негативно повлиять на размер перекрестного субсидирования и требует сдерживания с одновременным опережающим ростом объема инвестиций в электросетевой комплекс региона.

Для решения сложившейся проблемы Кобзев попросил рассмотреть вопрос об установлении регуляторных особенностей майнинга, в частности в сфере энергопотребления. При этом одним из вариантов может стать введение дополнительных групп дифференциации энерготарифов для населения на уровне регионов по аналогии с Крымом и Севастополем.