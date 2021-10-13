Новости

Электроснабжение отключат в некоторых домах Иркутска 13 октября

Это связано с работами на электросетях, рассказали SIA.RU в службе электрических сетей ИЭСК в Иркутской области.

Максимальное число домов отключат в Ленинском округе. В основном, отключения пройдут в дневные часы.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании