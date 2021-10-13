Выставка «Звезды французского комикса в России» откроется в Иркутске

С 17 октября в 15.00 в Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского откроется выставка «Звезды французского комикса в России», рассказали SIA.RU в пресс-службе проекта.

Экспозиция организована при поддержке Центра французского языка и культуры «Альянс Франсез – Иркутск» и Иркутской нефтяной компании. В открытии примет участие посол Франции в России Пьер Леви.

Экспозиция была разработана Французским Институтом в России и кураторами Дмитрием Яковлевым (издательство «Бумкнига») и Михаилом Хачатуровым, экспертом и переводчиком, адресована как широкой публике, так и профессионалам.

Впервые выставка была представлена на Московской международной книжной ярмарке в сентябре 2020, а в декабре была показана в Иркутске в рамках праздника чтения «День Ч», организуемого центром Немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и книжным магазином «Кукуля». Теперь же ее можно будет увидеть в Молчановке до 30 ноября.

Выставка состоит из трёх тематических разделов: «Герои», «Авторы» и «Авторские тандемы», что отражает эволюцию искусства комикса и постепенный переход от ориентировки читателя на героев, характерный для 1930-1960 годов, к ориентировке на авторов, сложившейся в 1970-х.

Категория «Авторские тандемы» введена для того, чтобы наглядно отразить два доминирующих подхода: первый – полностью авторский комикс, когда автор совмещает функции сценариста и художника; второй – разделение обязанностей, когда художник рисует по чужому сценарию, что важно для начинающих авторов, которые, таким образом, могут понять, что существует два равноправных стиля работы над комиксом: самостоятельно и в команде.

Выставка «Звёзды французского комикса в России», поможет взглянуть на «рисованную литературу» под другим углом зрения и открыть для себя удивительный и неповторимый мир девятого искусства.