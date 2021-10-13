Банк «Открытие» запускает цифровое пространство в рамках третьего Евразийского женского форума

С 13 по 15 октября пройдет третий Евразийский женский форум. Его основная тема «Женщины: глобальная миссия в новой реальности». Банк «Открытие» совместно с VK организовали цифровое пространство на площадке форума, чтобы в прямом эфире представить возможности и инструменты цифровизации бизнеса, рассказали SIA.RU в банке.

В цифровом пространстве Евразийского женского форума выступят успешные предприниматели, лидеры digital - индустрии и международных компаний, а так же представители органов власти и институтов поддержки бизнеса. Ключевая повестка: как начать свое дело и использовать современные бизнес модели, как трансформировать бизнес в эпоху цифровизации, как выйти на международные рынки.

В дискуссиях примут участие заместитель президента – председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова, заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, генеральный директор Amway в России Ирина Меньшикова и успешные бизнес-женщины.

13 октября в цифровом пространстве Евразийского женского форума состоится прямая линия председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с женщинами-предпринимателями.

Станьте частью этого уникального события, пройдите по ссылке для регистрации и присоединиться к прямой трансляции в социальной сети VK «Открытие для бизнеса».