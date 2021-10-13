Мэрия Иркутска подала в суд на еще одну подрядную организацию

Сумма невыполненных гарантийных обязательств составляет 14 млн 200 тыс. рублей, рассказали SIA.RU в мэрии.

С начала года специалисты комитета городского обустройства выявляют замечания на дорогах Иркутска. На сегодня из 605 нарушений устранено 454 или 75% от общего количества.

Гарантийный срок 4 года действует на все дороги, восстановленные по программе БКД с 2018 года. После устранения замечаний гарантия на отремонтированный участок вновь продляется на 4 года.

– Моя жесткая позиция – недобросовестные подрядчики должны платить за свое нежелание работать! И так будет с каждой организацией, без исключения, – подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Напомним, в этом году в Иркутске по программе БКД в ремонте находится 22 дорожных участка общей протяжённостью 22 километра. На сегодняшний день в работе осталось 8 объектов.