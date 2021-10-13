Россельхозбанк наградил победителей соревнований по конному спорту в Иркутской области

В Иркутском районе в деревне Черемушки, при поддержке регионального филиала Россельхозбанка состоялись конные соревнования на призы губернатора, рассказали SIA.RU в банке.

Участие в скачках приняли владельцы лошадей рысистых пород, рожденных на территории Иркутской области. Впервые участвовали иноходцы без учета возраста.

Первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников в приветственной речи отметил высокую значимость таких мероприятий:

«Проведение конных соревнований имеет огромное значение в развитии племенного животноводства в области. Сегодня у коневладельцев есть возможность продемонстрировать свои достижения и результаты многолетнего труда».

Скачки на призы губернатора не проводились два предыдущих года, поэтому в этом году мероприятие было особенно долгожданным, несмотря на ограниченный формат, по причине эпидемиологической обстановки.

«Конные скачки – одни из самых древних и зрелищных видов спорта. Для Иркутского района большая честь принимать на своей земле конные соревнования на призы губернатора. Комплекс «Черемушки» оборудован для приема участников и гостей состязаний такого уровня. Желаю всем отличных забегов», - сказал на открытии мероприятия мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Всего в этом году заявки на состязания подали 56 коневладельцев из 11 муниципальных образований.

«Для развития конного спорта очень важно проведение подобных мероприятий. Это также положительно влияет на племенное разведение верховых и рысистых пород. Сейчас в Иркутской области более 10 крупных коневладельцев, лошади которых выступают на соревнованиях в Москве, Республике Бурятия и Красноярском крае. Основными направлениями использования лошадей в регионе являются рабоче-пользовательное, продуктивное и спортивное», – рассказала заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

В ходе соревнований победителями были признаны лошади, преодолевшие дистанции за наименьший отрезок времени без нарушений. Они получили от 75 тыс. до 125 тыс. руб., попону и кубок, призеры за второе место – от 45 тыс. до 75 тыс. руб., за третье место – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова вручила кубки победителям, поздравила всех участников скачек и подчеркнула, что подобные соревнования популяризируют все, что связано с этой деятельностью: с испытаниями лошадей, с конными бегами.

«Это масштабный и яркий праздник. Несмотря на то, что сегодня мы участвуем в конных соревнованиях практически без зрителей, атмосфера состязаний заряжает невероятной энергией. Отрадно, что несмотря на определенные сложности, отмены мероприятий, либо проведение скачек в ограниченном формате – абсолютно все участники показали высокий уровень подготовки, стремление к победе и целеустремленность», – подчеркнула Наталья Баркова.