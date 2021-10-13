Спрогнозировать объем рынка страхования экологических рисков пока невозможно – эксперт

Директор департамент андеррайтинга по корпоративным видам страхования страховой компании «Согласие» Алексей Хуторянский прокомментировал инициативу властей о введении обязательного экологического страхования для промышленных компаний.

«Эксперты страховой компании «Согласие» активно участвуют в обсуждении введения страхования экологических рисков наряду с другими страховщиками и органами власти. Пока, к сожалению, у нас больше вопросов, чем ответов, – отметил он. – Спрогнозировать сейчас, каким образом будет реализовано страхование в этом сегменте и тем более, какой будет объем рынка, невозможно. Зарубежный опыт тоже не может предложить проверенный временем стандарт, который в готовом виде можно применить к реалиям нашей страны. Более того, страхование – это только один из возможных инструментов, но не панацея».

Алексей Хуторянский рассказал, что страховым случаем в этом виде будет признаваться загрязнение окружающей среды в результате аварии, накопленный вред страхованием покрываться не может. «Промышленное лобби, скорее всего, будет стремиться сократить перечень предприятий, которым потребуется страхование экологических рисков», – добавил он.

Что касается тарифов, то они, по словам Хуторянского, «будут зависеть от комплекса факторов, основные из которых: форма страхования (добровольное или обязательное) и его охват, тип объекта, характер деятельности на территории страхования, расположение объекта, возможности предотвращения или минимизации ущерба, объем страхового покрытия».

«Важно понимать, что страхование – это лишь элемент комплексной экологической защиты. В первую очередь, над объектами, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, должен быть установлен строгий государственный контроль, направленный на снижение вероятности аварии. Это лучше, чем устранять последствия катастрофы. Даже когда платит страховщик», – заключил директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования «Согласия».