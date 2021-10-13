Соблюдение масочного режима в транспорте проверяют в Иркутске

В ходе рейда было проверено более 30 автобусов и троллейбусов, рассказали SIA.RU в мэрии.

Зафиксированы шесть правонарушений. За невыполнение требований привлечен один пассажир.

С начала года сотрудниками администрации проверено более 13 тысяч единиц подвижного состава. Выявлено свыше 7 тысяч нарушителей масочного режима.

Рейды проходят ежедневно.

Специалисты обязательно проводят с пассажирами профилактические беседы. Цель такой работы – рассказать, научить, предупредить. Не секрет, что ношение масок – один из действенных способов предотвратить заражение коронавирусной и другими видами инфекций.

В 2021 году специалистами администрации и полицейскими выявлено более 365 водителей и кондукторов, пренебрегавших ношением средств защиты органов дыхания. Административную ответственность в виде штрафа понесли как работники общественного транспорта, так и компании–перевозчики.