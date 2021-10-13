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Отделение хирургии для новорожденных в Иркутске расширили после ремонта

Отделение хирургии новорожденных и недоношенных детей отрыли после капремонта в Ивано-Матрёнинской детской больнице Иркутска, теперь здесь могут одновременно лечить 30 детей, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Теперь здесь одновременно могут лечиться 30 малышей. Стало больше мест и в материнской палате, стоят новые кровати. Понятно, что и для детей и для их мам круглосуточное пребывание в больнице – стресс. Значит нужно было сделать все, чтобы обеспечить им максимальный комфорт», – рассказал губернатор.

Такое отделение является единственным в Сибири.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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