Торговать акциями на Московской бирже можно будет с шести утра

Московская биржа расширила время торгов на рынке акций. Так, с 6 декабря 2021 года на рынке акций торги станут начинаться в 6:50. В настоящее время они проводятся с 9:50 до 23:50. Таким образом, после запуска утренней сессии торги на рынке акций будут длиться 17 часов. С расширением времени торгов клиенты Сибири и Дальнего Востока, а также Азиатского региона получат возможность участвовать в торгах на Московской бирже в более удобное для них время. Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы. С 13 октября для участников торгов начинается тестирование утренней сессии.

С 6 декабря для повышения эффективности ценообразования на валютном рынке запускается аукцион открытия, который будет проводиться с 6:50 до 7 утра по всем спот-инструментам. Аукцион открытия поспособствует формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного завышения или занижения рыночной цены. С 2015 года аукцион открытия также действует на фондовом рынке.