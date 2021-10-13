Пять дорог в особо охраняемой территории Байкала отремонтируют в 2022 году

Проектная документация для капитального ремонта пяти участков дорог, которые расположены в особо охраняемой территории озера Байкал в Прибайкальском национальном парке, подготовлена, работы начнутся в 2022 году, сообщает правительство Иркутской области.

В следующем году заасфальтируют участок дороги на Ольхоне, где сейчас проходит капитальный ремонт – это пять километров на въезде в село Хужир. Также в 2022 году начнется капремонт дороги в самом населенном пункте. «В ближайшее время будет получено положительное заключение государственной экспертизы для капитального ремонта пятикилометрового участка Хужир – Харанцы и самого большого отрезка пути на Ольхоне. Его длина 29,5 километров – от причала парома до въезда в село Хужир», – отмечают власти.

В южной части Байкала завершается проектирование реконструкции участка Байкальского тракта – с 21 по 29 километр, в 2022 году ремонт дороги продолжится: подрядчик приведет в нормативное состояние участок с 42 по 52 километр. В этом году завершается ремонт участка с 32 по 42 километры – специалисты восстанавливают асфальтобетонное покрытие и ремонтируют четыре моста.

По территории Прибайкальского национального парка проходит часть автодороги Иркутск – Большое Голоустное. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» там сейчас идет капитальный ремонт участка с 85 по 98 километр. Асфальт уже уложен, объект будет сдан в эксплуатацию в следующем году. В 2022 году начнется капитальный ремонт завершающего отрезка этой трассы с 98 по 114 километр. Он расположен в непосредственной близости к озеру Байкал. Подрядчик будет определен в ближайшее время.