Гостиничный бизнес в России быстро восстанавливается

Индекс активности туристического рынка, ежемесячно составляемый американской исследовательской платформой Skift, в августе достиг в России максимума – 85,1 пункта. Это значительно выше среднего уровня по миру (60 пунктов).

Аналитики национальной системы бронирования отелей Bronevik.com говорят о пике внутреннего туризма в 2021 году. По мнению экспертов, быстрому восстановлению рынка способствуют рост внутренних перевозок, запуск Ростуризмом госпрограммы туристического кешбэка и закрытые границы.

– Гостиничная индустрия в России восстанавливается достаточно высокими темпами. Некоторые города, по данным нашего канала, уже перевыполнили объемы по количеству ночей и выручке отелей по сравнению с 2019 годом. Дальнейшая ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Безусловно, ограничения, вводимые в регионах, не способствуют притоку туристов”, — поясняет Марина Гончаренко, руководитель отдела по работе с отелями Bronevik.com.

Аналитики компании указывают, что за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года по приросту бронирований отстает только Москва.

– Но по факту это очень маленький процент, поэтому можно сказать, что Москва восстанавливает свои объемы от объемов 2019 года. В среднем, по данным Bronevik.com, прирост бронирований составляет 20-30% по городам-миллионникам. Ориентируясь только на наши данные мы не можем говорить о полном восстановлении гостиничной индустрии, но то, что взят высокий темп — это точно, – подчеркнула Марина Гончаренко.