СК начал проверку по факту заселения детей-сирот в опасные для жизни квартиры в Усолье-Сибирском

СУ СКР по Иркутской области начало доследственную проверку по факту информации о выдаче в городе Усолье-Сибирском детям-сиротам в 2015 году опасного для жизни и здоровья жилья, сообщается на сайте ведомства.

«Следователи СК изучат необходимую документацию о квартирах, предоставленных гражданам, их техническом состоянии на момент передачи жилищного фонда сиротам. В ходе проверочных мероприятий будут опрошены сотрудники администрации города Усолье-Сибирское и иные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Халатность».