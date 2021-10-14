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Квартиры в Иркутске начали дешеветь

Цены на жилье в Иркутске начали снижаться. Как сообщает REALTY.IRK.RU, в сентябре 2021 года квадратный метр «вторички» подешевел на 5,7%, новостройки – на 0,2%.

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В сентябре средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Иркутске снизилась до 83,77 тыс. рублей, нового жилья до 94,66 тыс. рублей.

Тем не менее, по сравнению с началом года, несмотря на сентябрьское падение, недвижимость в плюсе: «вторичка» c января прибавила 7%, новостройки – 22%.

Минстрой прогнозирует, что цены на жилье в России стабилизируются к середине 2022-го года, когда появится баланс спроса и предложения. Стабилизации цен будет способствовать ввод в эксплуатацию новых жилых домов.

По данным международной консалтинговой компании Knight Frank, Россия вошла в топ-10 стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021-го. Как считают эксперты, скачок связан с превышением спроса над предложением. Интерес покупателей подняли специальные кредитные условия и расширение программы материнского капитала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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